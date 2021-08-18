國外遊客日前至南非克留格爾國家公園附近的薩比沙禁獵區，觀看2隻豹交配的過程，豈料期間衝過來一隻羚羊，正準備激戰的公豹發現後，便改變心意，把伴侶留在原地，跳起身獵捕羚羊，之後爬到附近的一棵樹上享用，直男反應讓不少人笑翻。

根據《法國國際廣播電台》報導，野生動物保護區的導遊史密斯（Fred Smith）日前帶領遊客至薩比沙禁獵區（Sabi Sand Game Reserve），期間幸運地看到2隻豹正準備交配，所有人都屏氣凝神的觀看這個畫面，但身後卻傳來吵雜聲，吸引2隻豹的注意，牠們馬上提高警覺，停下手邊的工作。

公豹站起身查看，而伴侶也趕緊離開，只見一隻高角羚衝了過來，公豹馬上跳起來咬住羚羊，隨後拋下伴侶離開，獨自跑到樹上享用，而母豹當時也被嚇到，趕緊跑近黑暗處躲藏。史密斯表示「我一直都知道豹有多敏捷，只是親眼看到牠獵捕的過程，仍會感到非常驚訝，牠們能夠穿越森林、河流，是非常了不起的大貓」。

史密斯提到，當時高角羚應該是被獵狗追趕，由於當時視線不佳，且遊園車開著車燈，吸引高角羚的注意，才會不小心跑進豹的區域。雖然豹個性非常害羞，但遊客在觀看時都會非常安靜，讓牠們能夠舒適的進行自然行為，因此薩比沙禁獵區的豹也漸漸習慣遊園車的存在，不過擔任導遊12年的史密斯仍表示，他第一次遇到這種事情，「這是我見過最有趣的事情之一，可說是千載難逢」。