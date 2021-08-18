外國一名女網友發現男友行蹤詭異，常常開車出門很久的時間都不回家，因此她偷偷安裝了汽車定位APP，趁著男友外出時尾隨在後面，沒想到卻看見「小王」半裸壓在男友身上的衝擊畫面，讓她崩潰地上網求助。

一名女網友日前匿名向《太陽報》專欄「Dear Deidre」投稿，表示自己有一名穩定交往3年的男友，雖然彼此還沒結婚，但已經育有一名女嬰，原本幸福快樂的家庭生活，卻在她購買了一台新車以後開始改變。

女網友經常待在家照顧孩子，男友下班後卻總是用各種理由開車外出，像是要辦事情、到超市買啤酒等，而且每次出門的時間都很長，但只要她詢問，對方都會用「排隊隊伍很長」、「遇到朋友」等藉口搪塞，久而久之她也逐漸起了疑心。

某天晚上女網友偷翻男友手機，意外發現其他男人傳來的曖昧簡訊，她備受衝擊，急忙跑去和男友對質，但男友解釋兩人只是在開玩笑，要她不要當真，並答應她以後不會再做這種事。

男友怪異的行為停止了幾個月後，又突然開始常常開車出門，女網友深知如果明著詢問男友他一定會說謊，於是暗中安裝了汽車定位APP，趁男友外出時尾隨在後面，第一次男友先是到了朋友家中，第二次則去了公園，女網友到達現場時果真發現自己的新車，並從敞開的窗戶看見一名半裸的男子壓在男友身上，她氣憤地衝上前敲門，但車上的人一看到她就立刻把車開走。

當天晚上男友回家後，女網友立刻詢問此事，他卻辯稱自己把車借給了其他朋友，所以車上的人不是他，親眼目睹衝擊畫面的女網友當然不相信男友的說法，崩潰地求助，「男友說他愛我，我到底該怎麼做？孩子也還需要爸爸」。

對此專欄回覆，「如果他真的愛你，他就必須對你誠實和負責」，建議女網友尋求家人和朋友的幫助與支持，並和男友一起坦誠面對所有問題，「就算最後你們不能走在一起，他也可以是一個好爸爸」。