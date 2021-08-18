近日網路上流傳了一段小羊洗澡的影片，影片中一隻全身搞的髒兮兮，毛色有些泛黃、變咖啡色的羊，被飼育員經過水柱一沖，竟瞬間變得乾淨、亮白，影片雖只有短短的12秒鐘，卻讓網友忍不住瘋傳。

南韓大關嶺的綿羊牧場中飼養了多隻可愛的小羊，但其中難免有幾隻小羊生長得比其他羊隻來得遲緩，而當地一間咖啡廳「Thanks Nature Cafe」的老闆李光浩（暫譯），為了讓民眾了解大自然的生態，並致力於將自然帶入城市中，便向農場主人提出「自願照顧遲緩羊」的邀請，農場主人也答應了他，之後只要是生長遲緩的羊兒，都會到李光浩的店裡擔任「羊店長」6個月，待牠們健康後再送回農場中，目前已有40隻小羊曾在店中與遊客們互動。

李光浩自從接手照顧小羊後，也開設IG帳號，並經常在網路上分享小羊的一舉一動，而先前他曾為小羊們洗澡的畫面，近日再度在網路上流傳。只見小羊在山坡上玩得髒兮兮，但經過強力水柱噴射後，原本咖啡色的羊毛瞬間變得雪白閃亮，加上小羊無辜的眼神，讓網友看了直呼「太療癒了」、「牠們的表情真可愛」、「真想立即抱緊處理」、「這影片我可以看好幾遍」。

而李光浩除了會幫小羊們洗澡外，不定時也會牽著小羊到路上散步，超萌的模樣同樣吸引路人及網友們熱烈討論。