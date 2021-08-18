新北市蘆洲一名男子疑似與同居女友發生口角，女友便離家不願回租屋處，男子為了逼迫對方回家，竟將不滿情緒發洩在愛貓身上，用熱水淋貓咪，導致牠身體大面積燙傷，以此脅迫女友回來，事後各界動保人士聯合警察和志工前往救援，才成功將貓救出。

一名網友在臉書粉專「貓咪公社」表示，虐貓男與女友在蘆洲租屋，日前兩人發生口角，女子便離開租屋處，豈料男子竟將氣發洩在愛貓「茶茶」身上，將牠關進外出籠裡，並用快煮壺煮滾的熱水，澆淋在「茶茶」的全身，隨後再將施虐過程傳給女友看，以此脅迫對方回到住所談判。

但女友看到後，反而覺得非常恐懼，因此向朋友求助，原po得知有貓受傷時，趕緊打電話報案，並與志工及附近居民到場協助，隨後虐貓男的女友也趕緊回到租屋處，在門外與對方交涉，但虐貓男始終不願妥協，最終談判失敗，原po氣憤的說，「那副嘴臉跟囂張跋扈的態度，讓人難以吞嚥」。

虐貓者最後還反鎖門，不讓員警進入救援，最終他們徵求老闆跟租屋者同意後，才決定破壞門鎖，5分鐘後順利進入現場，而「茶茶」困在被虐待的浴室裡，窩在籠子裡動也不動，所幸當時還有生命跡象，由於「茶茶」已被虐近4小時，因此志工也都非常擔心，趕緊將牠送往醫院治療，目前沒有生命危險。

影片中可見，「茶茶」全身灼傷，身上的毛有些都已脫落，期間牠看到有人靠近，還試圖想跑過來撒嬌，但由於傷口實在是太痛，牠只能待在原地，不斷的哀叫，甚至還一度痛到打滾，「怎麼趴、怎麼躺站也不行，因為牠全身灼傷，很多地方都熟化了」。

原po強力譴責這種虐待動物的行為，指「茶茶」是虐貓男向新北市動保處領養的，痛批政府單位的送養機制不夠謹慎，貓狗被領養後，也未進行審家訪視及後續追蹤，更要求動保處用最重的刑責開罰，並將該施虐者列入全台灣認養黑名單，最後他也感謝通報人及所有到場協助的人、警察、志工等。