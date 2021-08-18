因應消防安全增生的公共設施，不少新建案的公設比近年屢創新高，除此之外，基於安全防災意識高漲，有些房屋也會新增加不少便利裝置，日前就有網友透露，家中床頭櫃被安裝了一個神祕的紅色按鈕，讓她十分不解，「每天都看到它，但始終不知道這個按鈕的用途…」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在臉書社團《裝潢DIY研究室》PO文透露，家中床頭櫃附近安裝了一個神祕紅色按紐，上頭有著斗大的「押」字樣，讓她看了一頭霧水，不禁好奇問道「想請問一下，這個開關的用途是？每天都看到它，但始終不知道這個按鈕的用途…」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「看起來像緊急鈕」、「按下去就知道用途了！放心，不會10秒後自動爆炸」、「按一下，再跟警衛說是小孩不小心按的，順便檢查有沒有用」、「壓下去，整個社區都會知道妳家出事了」。

不過也有內行人解答這是「緊急押扣開關」，直言「通常這是緊急求救按鈕，按下去會發出很大的警報聲，測試之前請先搞清楚怎麼把警報取消啊」、「緊急求救按鈕，通常訊號會連動室內對講機及櫃台對講機，可以測試看看有沒有用，測試之前先撥對講機跟社區管理員告知一下就好」、「緊急押扣，居家用：是有緊急狀態壓下，會有人來關切；銀行用：有搶劫時通知警察用」。

更有過來人表示「我們家是壓下去，管理室會知道亮燈」、「上次在朋友家按了，整間房子警報器大叫」、「我兒子誤按過，之後爸媽超崩潰，但警衛就打來問，幸好可以關掉，當下超怕消防隊還是警察直接跑來」。