內在美的優劣關乎女性的體態和健康，在挑選機能性內衣之餘，如果能夠同時兼顧性感美觀，那就再好不過了！日前就有一名女網友抱怨，購買的法式內衣竟被男友譏諷像是情趣內衣，甚至要她全數丟掉，這讓她十分難以接受，認為好不容易找到適合的內衣卻被要求重買。貼文一出隨即引爆網友怒火，一面倒要她直接換個男友。

原PO在《Dcard》PO文指出，過去沒嘗試過法式內衣，碰巧在網路上看到相關廣告，覺得外型好看，且無襯墊的設計相當舒適好穿，便失心瘋的購入好幾套法式內衣，不料到貨後，男友卻爆氣痛批像是情趣內衣，甚至口不擇言說「要是穿出去了被人家看到，被怎樣了也是剛好」，要求原PO將法式內衣全丟了換新的。

對此原PO哀怨表示，「夏天這麼熱，穿有襯墊的真的很悶，而且情趣內衣一直說、一直說，說得就好像覺得我很放蕩一樣…法式內衣真的不適合一般日常上班上課穿嗎？好不容易找到穿著舒服、好看、適合我尺寸的內衣，卻要再花不少錢重買，感到心痛」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「法式內衣不是情趣內衣，材質好的法式內衣不只漂亮也舒服到不行」、「法式內衣明明就很浪漫很好看」。

也有不少人對於原PO男友的心態不敢恭維，「先不說到底像不像情趣內衣，因為自己不喜歡就叫妳丟掉，這種認為穿的少才會遇害的沙豬男，可以直接放生了」、「該換的不是內衣是妳男友好嗎」、「什麼叫做被怎樣了也是剛好？交往真沒必要卑微到連自己要穿什麼都被限制」。