金剛猩猩Jabali已10個月大左右，最近牠也交到了新朋友，不過不是同父異母的弟弟Ringo，而是戶外活動場中的山羌，貪玩的Jabali有時在外玩到忘記回家，回神後發現家人都不見了，還會慌張的大哭找媽媽，讓保育員看了哭笑不得。

正值貪玩年紀的金剛猩猩Jabali，現在對任何事都充滿好奇，日前將牠放至戶外活動場玩耍時，保育員發現牠出現追山羌跑的行為，推測可能是山羌的體型與牠相仿，因此雙方就打成一片，而山羌遇到Jabali時，也不會馬上躲開，而是淡定的站著與Jabali對視，形成非常有趣的畫面。

金剛猩猩Jabali發現只剩牠自己一個，馬上露出想哭的表情，讓保育員看了哭笑不得。(圖/臺北市立動物園提供)

而逐漸獨立的Jabali，自己行動的時間變得更長了，有時牠會玩到忘我，回神後才發現家人都回山洞休息了，只剩牠在草叢裡，就會慌張地大哭呼喚媽媽。保育員表示，由於弟弟Ringo僅3個月大，多數時間還是須被媽媽Iriki抱在手裡，因此Jabali與弟弟還沒有太多接觸，等Ringo長大一點，身手相對矯健後，就能期待兄弟倆有趣的互動。

金剛猩猩Jabali發現家人不見，嚇得趕緊回家找媽媽。(圖/臺北市立動物園提供)

而臺北市立動物園為了當時隻身生活的金剛猩猩「D’jecco」生活環境的豐富化，107年在專家群的建議下，運用混養臺灣原生的小型草食動物山羌，來建立類似野外生態的多物種偶遇與混群意象，並增加「D’jecco」日常生活中的刺激。

而金剛猩猩是個性較溫和的巨猿類，在國外的圈養環境中，也有將其他小型草食動物、小型食肉目動物或小型靈長類與金剛猩猩進行混養的案例，希望透過增加物種間的互動和刺激，進而提升圈養動物的行為豐富度，在金剛猩猩戶外活動場裡的2隻山羌，已和金剛猩猩相處3年的時間，牠們從一開始躲到不見蹤影，到現在能在戶外活動場自在活動。

山羌有時會偷吃金剛猩猩的食物，但牠們基本上並不會互相干擾。(圖/臺北市立動物園提供)

有趣的是，山羌有時經過金剛猩猩面前時，還會搶金剛猩猩的食物吃，儘管可能會被稍微驅趕，但2物種間一直是偏向不會互相干擾的關係。而貪玩的金剛猩猩Jabali看到山羌後，由於兩者體型相當，因此很快就成為朋友，保育員還曾觀察到，Jabali伸手想摸山羌的頭和下巴。