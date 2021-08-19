一般懷孕的婦女在肚子3、4月大時就能看出孩子性別，但有時候還是會因為「隱性疾病」而無法被發現。大陸一名父親日前帶著7歲的女兒就醫，後來才發現女兒竟罹患罕見疾病，而且真實身分是「男兒身」，讓醫護人員全嚇一跳。

根據大陸媒體的綜合報導，大陸一名父親在今年4月帶著7歲女兒到當地的一間醫院就診，經過醫生檢查發現，孩子患有重度的「尿道下裂合併隱睪症」，陰莖體發育不良、陰囊也比同年齡孩童小很多，在腹股溝處可以摸到花生米大小的睪丸結構體，醫生趕緊將孩子的染色體送檢，才發現「她」其實是有睪丸的男孩，但身分證上登記的卻是個女孩，讓醫生相當不解。

而經過詳細調查才發現，這名父親在孩子出生時就曾找這位醫生看過，醫生也告知家長孩子的生殖器發育不良需盡早治療，沒想到家長竟放著不管，還把孩子當作是女孩，拖到孩子7歲大不舒服才送醫。另外，孩子的身分證上因登記為女性，與實際情況不同，醫療病例系統無法紀錄，還涉及了住院及保險等問題，因此醫生當下無法緊急進行手術，只能等家長到戶政相關機構更改性別，醫生才能作業。

直到7月5日，家長更正孩子的性別後才入院進行手術，醫生將孩子的兩側的睪丸下降固定在正常的位置，再給予藥物治療，待睪丸發育成熟再做尿道下裂手術，但此手術過程較為複雜、精細，有可能需要分次進行才能完成。

醫生提醒，尿道下裂症近10年的發病率從0.2％上升到0.4％，逐年升高，有可能是受到激素干擾物、殺蟲劑等等環境惡化所影響，若是能在早期發現並及時進行矯正治療，基本上不會影響到生育功能，也不會讓孩子的心理健康造成影響。