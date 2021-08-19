立陶宛日前發生一起重大的集體酒精中毒死亡案件。有10多人曾喝到同一名供應商所販售的私釀酒，造成多人因此中毒送醫，甚至還有不少人死亡，而經過警方調查後發現，嫌疑犯竟然還是一名63歲的阿嬤，讓所有人感到震驚。

根據立陶宛媒體的綜合報導，這起事件發生於立陶宛的第二大城市考那斯（Kaunas），本月6日有3位民眾因酒精中毒被送往當地的考那斯醫院進行急救，但最後卻不治身亡。這此事件過沒多久，又陸續爆出多人因酒精中毒死亡，短短半個月便有16人因此命喪黃泉，另外還有2人命危，還在醫院與死神搏鬥中。

經過當地警方的調查，受害者年齡分布在30到60歲之間，在3名受害者死亡時，檢察官及警方就發現不對勁，懷疑不是單純的酒精中毒案件，便著手進行調查。他們在酒品供應商的工廠裡，查獲5公升的不明液體容器，研判酒商可能有私自販售混有甲醇的私釀酒，因此將酒商一行人帶回警局調查，而其中一名疑似釀酒的63歲女性嫌犯，則被依過失殺人罪逮捕，而警方也擔心接下來可能還有其他受害者出現。

當地的臨床毒理學博士蘇爾庫斯（J. Šurkus）接受採訪時表示，這16名的死者疑似食用了甲醇才導致中毒身亡。若是輕症可能會有頭痛、噁心、嘔吐、腹痛等症狀，攝取過量則是有可能造成失明或是死亡的風險。