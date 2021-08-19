大陸廣東一名婦人日前看到地上有一個狗鐵碗，她便趁狗主人不注意時，直接將狗碗拿走，而主人之後發現碗不見，調閱監視器才知道原因，而他也將畫面分享至微博，意外引發熱議，網友見小狗眼睜睜看飯碗被搶走的表情，直呼太委屈了。

根據《星視頻》報導，廣東廣州市一戶人家將愛犬養在門前，因此狗碗就放在戶外地板上，豈料一名婦人發現狗鐵碗後，竟心生歹念，見四下無人，先是用腳了踢一下鐵碗，發現狗沒有反應，便隨手將狗碗撿走，直到主人要餵狗時，才驚覺狗碗不見，看了監視器才發現這起荒唐行為。

而婦人似乎經常出沒於附近，主人事後找到人後，要求對方歸還狗碗，豈料婦人不僅不願意，甚至還惱羞成怒，讓主人非常傻眼，而他也將此事分享至微博，讓不少人看了直呼太誇張，而「大媽撿廢品當著狗的面拿走」這個標籤，在微博上更是獲得1.1億次關注。

影片中可見，當狗碗被拿走時，小狗便趕緊站起身，但牠並沒有作勢要攻擊婦人，而是眼睜睜的看著飯碗被拿走，委屈表情讓人看了非常不捨。不少人表示，「影片中可以看出，狗很無奈，有點敢怒不敢言的感覺」、「狗因為被拴住，所以只能眼睜睜看人偷走自已的飯碗，内心有多崩潰啊」、「這是當著狗面前明搶，是搶劫啊！」。

還有人分享類似經歷，「很正常，我給狗的不銹鋼飯碗丟了2次，現在只能用一次性飯盒餵狗」、「我有一次拿了鐵桶放在自己的車位上，車子停旁邊，去買點東西一轉眼回來就不見了，查監視器才發現，是被拾荒的老人拿走了」，也有人建議，「雖然說婦人的行為不對，但狗碗還是放在家裡比較妥當，畢竟拾荒老人不可能進屋拿東西」。