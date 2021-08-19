眾所皆知，剛出生的小貓活力旺盛，經常鬧出不少笑話，日本一間獸醫院就分享院內一幕有趣畫面，只見一隻小黑貓因為不慎腳滑，瞬間臉部失焦，露出驚恐的表情，超滑稽舉動笑翻一票網友，紛紛留言直呼「這張照片有聲音！」

日本九州一間獸醫院，平時會替流浪貓進行絕育，也會救治傷貓，日前院方救援了一窩待領養的小奶貓，正值調皮好動的牠們總是四處蹦蹦跳跳。其中有一隻黑貓玩得樂此不疲時，突然一個腳滑，狠狠摔了一跤，正好被院方工作人員捕捉到臉部驚慌失措的表情，雖然畫面模糊，但依舊可以清楚看見牠外翻的蓮花指，似乎透露出內心的不安，彷彿是在高喊「唉呀！這下不妙了！」

小黑貓「滑倒到模糊」的照片才分享不到一個禮拜，獸醫院的官方推特就累計逾25萬人按讚，照片之後又被轉貼至擁有近90萬粉絲的《貓咪也瘋狂俱樂部》臉書社團，同樣引來網友熱議，紛紛留言直呼「這個是腳滑了的小黑炭」、「人家是興奮到模糊，牠是滑倒到模糊」、「摩擦摩擦，在這光滑的路上摩擦」、「黑貓真的很滑稽欸」、「要被做成公仔了」。

也有不少人被小黑貓外翻的貓掌給逗笑，「開掌花也太有戲了」、「無處安放的小手手」、「掌花開得恰到好處 」、「看看這模糊的臉和無助的小手手」。