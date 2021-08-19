隨著科技的進步及藥物發達，不少罕見疾病都能透過藥物治療而得到緩解，但也有人因藥物的副作用而產生其他的問題。國外一名女子日前在網路上公開一段兒子吃藥後的副作用反應，毛茸茸的濃密毛髮，讓網友們看傻眼。

根據英國媒體《太陽報》的報導，TikTok帳號為「@blshelby」的女網友布里謝爾比（Bri Shelby），在今年生下可愛的男寶寶後便經常在網路上分享他們私底下的生活。日前布里謝爾比再度PO出兒子的短片，只見影片中小男嬰不僅大腿、小腿以及手臂都布滿了黑色的毛髮，就連背部也都是，他的頭髮與眉毛也比同年齡的孩童更加黝黑茂密。

布里謝爾比在影片中透露，兒子一出生就被醫生診斷出罹患「先天性高胰島素血症」，這種罕見疾病屬於糖尿病的其中1種，需長期服用特殊藥物「二氮嗪」（Diazoxide），來治療因特定原因導致的低血糖，但此藥物的副作用包含血糖飆高、水腫、心跳加快、噁心、毛髮生長快速等，嚴重的副作用還可能導致肺動脈高壓及心臟衰竭。

而布里謝爾比的兒子就是因為服用此藥，而造成毛髮快速生長，全身布滿了毛絨絨的黑色毛髮，讓布里謝爾比看了相當心疼，但仍拍片分享，以樂觀的態度鼓勵與她兒子一樣罹患罕見疾病的人。

影片曝光後吸引超過600萬人觀看並轉發，雖有不少網友紛紛要求她幫兒子修剪毛髮，但布里謝爾比卻直接拒絕，認為這些毛髮也是孩子的一部分，看起來同樣美好且可愛，她不會因網友的評論而改變決定，正面的態度獲得大批網友的讚賞。