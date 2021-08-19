FEAR of Taliban is so much that Desperate women threw Babies & Little Girls OVER RAZOR WIRE at airport compound asking British soldiers to take them 😭💔 #Afghanistan #Talibans #Taliban #SaveAfghanWomen pic.twitter.com/7RKehdyYat — Rosy (@rose_k01) August 18 2021

美軍撤離阿富汗後，塔利班迅速取得政權，引爆大批民眾的恐慌逃亡潮，甚至有人冒險攀爬美軍運輸機機翼或起落架，只為離開阿富汗，最後墜地慘死，畫面曝光震驚全世界。如今再傳出有不少婦人冒險將嬰兒拋過鐵絲網，哭求英國官兵帶走稚嫩無辜的孩子，幫助他們活下去，揪心畫面讓不少英國官兵流下男兒淚。

綜合外媒報導，不少阿富汗民眾前往位於喀布爾機場附近的巴隆飯店（Baron hotel）尋求庇護，因為情況太失控，英國官兵們只能用車輛與鐵絲網架起的路障封鎖周邊道路。

但接下來的畫面卻讓這些在戰場上衝鋒陷陣的官兵也深感震撼，一名資深軍官受訪時表示「這太可怕了，婦女將她們的嬰兒拋過鐵絲網，要求官兵們接住，有些嬰兒還被困在鐵絲網上！」

該名軍官表示，面對塔利班步步進逼，絕望的阿富汗婦女為了讓孩子逃出阿富汗，忍受骨肉分離的椎心之痛，紛紛將孩子拋過鐵絲網，對著眼前的士兵大喊「救救我的孩子」，而眼前混亂的畫面讓他底下的士兵心裡十分煎熬「每個人昨晚都哭了」，甚至還有些人需要接受輔導。

畫面曝光後震驚無數網友，紛紛留言直呼「身為家長，看到這一幕實在受不了」、「好絕望，看著看著就淚崩了」、「給孩子們改變命運的最後機會，阿富汗婦女們也是豁出去了」。