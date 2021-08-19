美國一名女遊客至俄亥俄州一間遊樂園玩，期間在排隊等雲霄飛車時，天空突然掉下一塊金屬物，不偏不倚地砸中排隊女子，導致她當場遭爆頭血流不止，隨後被送往醫院救治，而現場目擊民眾全被嚇傻，警方目前正在調查原因。

綜合外媒報導，一名女遊客15日至雲杉點遊樂園（Cedar Point Amusement Park）遊樂園，在排隊等玩雲霄飛車「Top Thrill Dragster」時，天空突然落下一塊金屬物，直接砸中女子頭部，現場民眾全被嚇傻，之後工作人員也趕緊為她準備擔架，女子被砸傷後，痛到不斷大叫，現場一片混亂。

一名護理師瓦洛（Dave Vallo）表示，當時他正好站在女傷患身後，「民眾起初不斷喊叫，並試圖逃跑現場，以策安全」，而他得知狀況後，馬上上前幫忙，所幸醫療團隊很快就抵達現場，順利將人送至醫院治療。遊樂園發言人之後也證實此事，「Top Thrill Dragster結束運行時，一個金屬物體從雲霄飛車上脫離，不過我們還是希望將重點放在傷者身上」。

一名目擊者表示，當時他與妻小正在排雲霄飛車，看到一塊金屬物從約128公尺高的雲霄飛車上掉落，而且約足球的大小，「看起來就像是一個金屬圓盤」。當局則回應，目前遊樂園已暫時關閉，並派遣3名專員前去調查，但未對外透露傷者的身分與傷勢。

而Top Thrill Dragster設施最後一次檢查是在5月14日，由4名檢查員完成的，根據美國法律，遊樂園每年需進行2次遊樂設施檢查，且每次至少有2名檢查員，Top Thrill Dragster第2次檢查原本計畫在9月，豈料近日就發生意外，而這也並非Top Thrill Dragster首次發生嚴重事故，2004年雲霄飛車的一根金屬電纜使用中遭磨損，刮傷設施造成碎片，並擊中4名遊客。