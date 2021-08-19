一般人進到監獄裡面，無論是探監還是坐牢都會被其中的氛圍影響，可能會感到緊張或是害怕，但有些人卻完全不受影響，甚至大膽做自己。美國一名女子日前前往監獄探視被關的男友時，竟透過視訊電話談情，並多次情不自禁的脫掉衣服大膽上空，甚至還做出離譜的踰矩行為，讓所有人看傻眼。

根據外國媒體的綜合報導，一名來自美國佛羅里達州的38歲女子費列羅（Danielle Ferrero），日前前往夏洛特郡（Charlotte County）的一處監獄，探視25歲的男友托馬斯（Cody Thomas），兩人在進行視訊通話時，突然情不自禁的越講越煽情，費列羅甚至被男友撩到慾火焚身，在對話的過程中便公然脫掉自己的上衣，大膽的露出胸部，並開始前後搖晃自我取悅，而且通話將近1個小時都是這個狀態，但當時因為沒有旁人，因此更能讓費列羅可以大膽「做自己」。

通話結束後，費列羅原本還竊喜自己瘋狂的行徑沒有被人發現，但沒想到事隔3天，她便收到警方的控訴，指稱她在公共場合裸露性器官以及做出不雅的行為，依法將她押入與男友同一所監獄中，可申請保釋等待9月開庭審理。後來費列羅才知道，原來是托馬斯事後在獄中向獄友們大肆炫耀他們的對話，才讓此事爆發，也讓她相當傻眼。