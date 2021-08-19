夏季天氣高溫難耐，許多民眾會在家中開冷氣消暑，不過日前就有網友不解，為何別人家的冷氣下方額外多掛著一個神祕盒子，對此就有內行人解答背後用途，搖頭直呼「你應該慶幸你沒有裝！」

原PO昨（18日）在臉書社團《爆系知識家》PO文指出，別人家裝新冷氣時，都有一個小盒子，額外掛在冷氣機下方，但輪到自己安裝冷氣時卻沒有，讓他不禁好奇「那小盒子是什麼？」

貼文一出隨即掀起熱議，就有不少內行人表示那個盒子是「排水器」，「沒有牆內排水管，又不想拉明管排水，就會用這個，但這壽命很短容易壞」、「排水，針對一些無法裝排水管的房間使用的，這需要加購安裝」、「傳說中的尿袋，排水用的，它是耗材，能不用就不用」、「強排機，裝這個都是排水系統不佳在用的」、「那是因為無法拉管線到外面排水，才加購的，一年得換一次，我以前每年都在換，每台2000元」。

也有網友直言，「沒裝這個是好事，不用羨慕人家」、「裝那個盒子是逼不得已，而且很吵，久了還會壞」、「你應該慶幸你沒有裝，每次睡覺睡到一半都會被排水機的聲音嚇醒」。