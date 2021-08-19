印度近日發生一起悲慘的家庭食安意外，一名母親日前在家中煮了一大鍋豐盛的咖哩雞，為2名個孩子在晚餐中加菜，不料2個孩子入睡後沒多久，便感到腹部劇烈疼痛，雖父親緊急將他們送醫急救，但最後還是回天乏術，讓家人傷心欲絕。

根據印度媒體的綜合報導，這起事故發生在本月10日，一對住在印度安德拉邦梅達克縣（Medak）的夫妻，與2名孩子一同居住在丈夫工作的養雞場宿舍中。而當天丈夫在下班前，收到養雞場即將淘汰處死的病雞，妻子看到後便想著若是直接丟棄這些雞隻實在太浪費，於是將病雞處理過後就下鍋煮成一鍋重口味的咖哩雞，打算為孩子們加菜當晚餐，而15歲的瑪尼莎（Manisha）及10歲的庫馬爾（Kumar）吃下母親為他們準備的咖哩雞後，喝了一杯飲料便入睡。

不料，兩個孩子入睡沒多久，凌晨突然感到腹部劇烈疼痛，就連她自己吃完後也感到不舒服，丈夫見狀趕緊將3人送往醫院治療，但經過醫生緊急搶救，媽媽雖順利度過危險，2名孩子則因病情嚴重，依照醫生的建議送往更大的區政府醫院，但沒想到2名孩子送抵大醫院時已失去呼吸心跳，被醫生宣告死亡。

經過警方及醫師的判斷，他們很可能都是因為吃下病死雞，才引起的食物中毒並死亡，但全案仍須等遺體解剖後才能釐清孩子們確切的死因。