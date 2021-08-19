泰國日前發生一起民宅大火，屋主的女兒當時曾一度受困火場，所幸警消及時到場撲滅火勢才沒有釀成傷亡，但經過警方調查才發現，縱火犯竟是屋主的4歲孫子，屋主還替孫子求情，讓警察相當傻眼。

根據泰國媒體的綜合報導，這起火災事故發生在本月12日，一名70歲的老翁與行動不便的女兒，以及7歲與4歲的孫子生活在一起。當天孫子不斷向他開口要錢，想要拿20泰銖（約新台幣16元）的零用錢，去便利商店購買零食，但剛好老翁身上沒帶現金，因此要孫子在家等他去隔壁村找妻子拿零錢，再回來給他們買零食。

不料，4歲的男童見阿公出門後，以為自己的請求遭到阿公拒絕，才將他們留在家裡，便一氣之下到爐灶邊點燃柴火，並將點燃的柴火放在阿公房間的枕頭底下，之後火勢就一發不可收拾，最後整棟房子都深陷火海之中。他們的鄰居看到火苗，趕緊衝進屋內救出兩兄弟，也趕緊打電話報警。

老翁接到通知後趕緊衝回家，但行動不便的女兒還受困其中，讓老翁相當著急，所幸警消及時到場控制火勢並救出女兒，才沒有造成人員傷亡。事後，鄰居及警消發現縱火的竟然是老翁的孫子便出言斥責，老翁卻幫忙緩頰表示，是自己沒給他們零用錢才犯下大錯，希望大家能看在孩子還小的份上放過他們。

不過，泰國警方強調此案因波及到附近的鄰居，還差點造成老翁的女兒命喪火海，因此即使孩子年紀小，全案依然朝公共危險罪嫌偵辦，也提醒家長平時需嚴厲管教小孩，才能避免憾事發生。