鳥類有時也會在人類活動的區域築巢。日本一名網友將腳踏車停在車站附近，以備不時之需，豈料近日打算騎乘時，發現車籃裡出現了一隻不速之客，囂張的把腳踏車據為己有，也讓網友看了哭笑不得，而他也將此畫面拍下，並分享至推特，意外引發討論。

根據日媒「grape」報導，一名網友@WarriorDeadHead將腳踏車停在新潟縣燕市燕站的自行車位，平時用走路的方式回家，日前感覺似乎快要下雨了，他便決定騎2星期未用的腳踏車回家，沒想到卻發現車籃竟被一隻斑鳩霸占，甚至在裡面築巢。

@WarriorDeadHead將當時的畫面拍下，並分享至推特，只見斑鳩悠哉地在車籃裡休息，底下有許多蒐集來的樹枝，顯然牠已將車籃當成自己的家。而@WarriorDeadHead表示，隨後他便決定將鳥巢一起載回家，沒想到他一碰到車後，斑鳩就被嚇得馬上飛走。

@WarriorDeadHead只好將腳踏車留在原地，希望斑鳩可以回來，但即使車停了好幾天，斑鳩都沒有飛回來的跡象，隨後他只好將鳥巢移到附近的草叢堆中，並表示「我對斑鳩感到非常抱歉，如果以後打算長時間停放腳踏車，我應該會在車籃裡放網子，不讓斑鳩誤以為是可以築巢的地方」。

而這一篇PO文也獲得6.8萬人按讚，不少人笑著說「要跟斑鳩收房租啦」、「鴿子的眼神好像在說『啊？為什麼會有人類』」。而原PO最後也補充，雖然他腳踏車停的位置附近，還有許多沒人使用的車，但斑鳩似乎比較喜歡新車，因此他的腳踏車才會被霸占。