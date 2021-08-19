正常人若是聞到食物的香味，都有可能激起食慾想要嚐一口，但英國一名青少年卻只要聞到食物的味道就會噁心、反胃，讓他從小只能吃極為清淡的食物，他的父母帶他看遍不少醫生，才在心理諮詢時診斷出罹患罕見疾病，須接受心理治療才能緩解症狀。

根據英國媒體《太陽報》的報導，來自英國的12歲青少年奧斯頓（Aston Fisher），從小只要聞到食物的味道就會不停作嘔、想吐，讓他無法像正常的孩童一樣與同學們一同吃飯，也無法跟其他家人一起享用復活節或耶誕節等節日大餐，若不慎聞到食物的氣味便會瘋狂嘔吐，因此他都只能靠著吃優格、白吐司等沒什麼味道的食物過活，奧斯頓也因此身形消瘦，讓他的父母相當擔心他會營養不良，但遍尋多家醫院及諮詢營養師，都沒有得到任何幫助。

眼見奧斯頓越來越瘦弱，他的父母只好在去年7月，帶他求助心理醫師伊科諾馬基斯（Felix Economakis），才被醫師診斷出罹患「限制性食物攝入障礙」（ARFID）的心理疾病，讓他只要聞到有味道的食物就會露出恐懼的表情。

後來，奧斯頓在心理醫師的專業治療以及父母的配合下，病情慢慢出現變化，開始嘗試吃下洋芋片、火腿、麥當勞的雞塊等等，這樣的轉變讓奧斯頓為自己感到驕傲，將來渴望能吃下更多不同的食物恢復健康。