韓國一名主人養了一對狗母子，他經常帶愛犬們至田野間奔跑，而精力旺盛的狗兒子經常跑到忘我，狗媽媽只好在後面追趕牠，但奇怪的是，狗兒子每次散完步後，精疲力竭的牠又會想偷落跑，由於不知道牠的目的地是哪，讓主人非常傷腦筋，因此牠便在狗身上放攝影機，才知道暖心原因。

韓國動物節目《SBS TV동물농장x애니멀봐》日前分享一段影片，一名主人養了2隻黑狗，分別是狗媽媽Kkami及牠的兒子Goong，主人經常帶愛犬至田野間奔跑，等到牠們跑到耗光體力後，才會帶愛犬們回家，但令主人費解的是，Goong每次回到家後，又會想跑出去，企圖獨自跳出籬笆，不理會狗媽媽Kkami的阻攔。

有時一不注意，Goong就會把籬笆拆壞，偷偷溜出去，主人只好派出狗媽媽Kkami，把孩子找回來，但Goong怪異行徑也讓主人感到不解，擔心愛犬的安危，因此他便聯絡節目單位，希望可以幫他找出答案，製作單位知道原由後，便在Goong脖子上綁攝影機，想以此查看Goong的目的地在哪，過了幾小時後，Goong順利回到家。

主人查看攝影機後發現，愛犬竟跑到村長家，讓他感到非常不解，才發現原來Goong與村長的狗竟是夫妻，主人帶著愛犬來到村長家，發現對方養了一隻母白狗，而狗窩裡還有3隻幼犬，分別是2隻白狗與1隻黑狗，也證實Goong已經當爸爸了，牠往外跑就是為了看自己的妻小，讓主人感到相當吃驚，最終幫愛犬舉辦婚禮，並笑著跟村長說「我們以後就是親家了」。