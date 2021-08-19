結婚是人生大事，有些人選擇低調公證，有些人選擇舉辦婚宴，向親友分享喜悅，不過一般婚宴通常所費不貲，依照宴客人數、菜色和飯店等級有所不同，就有網友不禁好奇，「辦婚禮大多賠錢還是賺錢啊？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「WomenTalk板」PO文透露，堂姊結婚原本打算公證，後來又突然改口要辦喜宴，原PO私下詢問原因，堂姊表示這樣才能賺紅包錢，這讓原PO不禁好奇，「撇除高級婚宴，以正常的婚宴來說，真的會賺錢嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「身邊剛有一個親戚結婚，賠」、「當然是賠錢啊，但本來就有賠錢的心理準備所以沒差」、「我叔叔4年前辦婚宴是打平，我媽說她30年前是賺2、30萬」。

不過也有過來人打臉原PO堂姊，直言「現在應該賠或打平」、「賠，你就算賺也沒用，也是之前或往後要包回去」、「未來還是要還的，不要因為想賺這種錢辦婚禮」。

此外，眾人也提到，若是想要不賠錢，除了不要亂炸，至親好友才是關鍵，「除非親友圈是政商名流，不然大多是打平，亂炸或是沒掌握好賓客名單才會賠錢」、「如果少於10桌且都是至親好友，賺，因為紅包不會太少」。