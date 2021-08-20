為了追求心儀對象，多數人都是極盡全力討好，不過日前就有網友分享媽媽年輕時的青春往事，指出媽媽曾被一名追求者逼到角落，被迫看著對方表演「生吞幼鼠」的獵奇行徑，導致罹患創傷後壓力症候群，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在PTT「笨板」PO文透露，媽媽對於老鼠極度恐懼，起因是媽媽年輕時，有一名男同事捧著一窩未開眼的幼鼠嚇唬她，甚至刻意將媽媽逼到角落，接著在她面前，將還在唧唧叫的幼鼠一隻一隻的生吞下肚，嚇得媽媽崩潰爆哭，當場癱軟在地，直到聞聲而來的其他同事將男子撞開才終止這場鬧劇。

後來住在隔壁的姨婆得知媽媽被欺負後，氣得拎起家中掃帚衝去公司興師問罪，並且沿路追打男子好幾條街，事後男同事才坦承是因為喜歡原PO媽媽才想引起她注意。不過經歷此事，原PO媽媽自此罹患創傷後壓力症候群，至今對老鼠依舊十分恐懼。

貼文一出隨即掀起網友熱議，不少人對於如此獵奇的追求手段感到詫異，紛紛留言直呼「生吃野生幼鼠真的好噁」、「幼鼠生吃是廣東菜，那傢伙可能是廚師」、「民智未開時的男追女大概87％都是這種智障套路」、「我要是姨婆也會抄傢伙殺去公司修理人」。