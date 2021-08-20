義大利水族館一個住著2條雌性鯊魚的水族箱裡，竟出現一條鯊魚寶寶，但水族箱裡根本沒有雄性鯊魚，而且這2條母鯊已長達10年未與公鯊接觸，水族館工作人員發現後直呼是奇蹟，目前已將鯊魚的DNA送實驗室化驗，確認是否為「單性生殖」案例。

根據《每日郵報》報導，義大利薩丁尼亞島的卡拉戈內水族館（Aquarium of Cala Gonone）的工作人員，日前在放有2條雌性灰星鯊（Mustelus mustelus）的水族箱裡，發現了一條鯊魚寶寶，並將牠命名為「伊斯佩拉（Ispera）」，但奇怪的是，該水族箱裡已長達10年沒有雄性鯊魚居住。

工作人員推測，雌性鯊魚可能是靠單性生殖產下寶寶，此生殖方法是由母體特定細胞的遺傳物質，在沒有精子的狀況下，使卵子受精形成胚胎，又稱為「孤雌生殖」（Parthenogenesis），目前工作人員已將鯊魚寶寶與2條雌性鯊魚的DNA送往化驗，假若寶寶的DNA序列與其中1條母鯊相同，可證實鯊魚能夠進行單性生殖，同時也是該鯊魚品種首次案例。

2017年也曾發生類似案例，一條被圈養的豹紋鯊（zebra shark）「萊奧妮」（Leonie），長達3年未與雄性鯊魚接觸，沒想到牠竟生下3條寶寶，但由於牠曾有過生產經驗，經研究員研究後認定，牠應該是延遲受精，也就是交配後將精子儲存於母鯊體內，並沒有立即讓卵子受精，因此不算真正的單性繁殖。