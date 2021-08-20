炸雞、披薩是不少民眾生日聚餐的首選，不過對於一些家境窮困的人而言卻是奢侈的美味。南韓一名單親爸爸透露，女兒生日指定要吃披薩，但因為家境貧困，他只好厚著臉皮在外賣平台下單，懇求店家讓他賒帳，沒想到老闆的舉動讓他當場感動淚崩。

綜合韓媒報導，單親爸爸金秀韓早年與妻子離婚後，便獨自扶養年幼的女兒，但是疫情期間沒人照顧女兒，加上女兒患有皮膚病，治療需要花費龐大費用，讓只能靠政府補助度日的他們，生活更是雪上加霜。

日前適逢女兒7歲生日，她表示想吃披薩、炸雞和蛋糕，但因為金秀韓身上只剩571韓元（約新台幣13元），金秀韓只好厚著臉皮向住家附近的一間披薩店點餐，並在下單後說明家中現況，希望能先賒帳，待補助入帳後會立刻結清費用。

原本不抱持店家會接單的金秀韓，不久家中門鈴響起，熱騰騰的披薩也送上門，收據更註明「已付款完成」，就連披薩盒身也寫著「不要覺得有負擔！如果您女兒還想吃披薩的話，請隨時聯繫我。」短短幾句話讓他瞬間感動淚崩，直呼「這件事我會記一輩子，也會好好過日子的」。

報導指出，這名年僅32歲的披薩店老闆表示，「很遺憾不能多照顧他們，在收據上寫了付款完成，是為了減輕他的負擔」，他認為這並沒有什麼，「衷心希望這名單親爸爸的女兒身體健康，如果想吃披薩的話隨時可以與我聯繫」。

暖心老闆的善舉曝光後，感動不少南韓網友，紛紛號召眾人用韓幣下架他的披薩，更有網友發起募捐，希望能幫助金秀韓度過生活的難關，但他事後只拿了部分捐款繳納電話費和水電費，其餘全數以女兒的名義捐贈給公益團體。