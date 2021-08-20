外出旅遊時若發現被窺視，肯定都會讓人感到不舒服。美國一名網友日前與朋友至野外露營，期間他們用手機拍攝生火過程，直到回家查看影片時，才發現當晚有詭異人影躲在暗處，似乎正在偷看他們，讓兩人看了不禁寒毛直豎，而影片被分享至抖音後，馬上掀起討論。

美國北卡羅來納州一名網友卡特（Carter Booth）日前與友人至野外露營，當時他們正在生火，並用手機拍下過程，影片中可見，卡特與朋友站在篝火旁，友人試圖手腳並用折斷木柴，而卡特則在一旁錄影，隨後將鏡頭往上移，拍攝四周的環境後，他就停止拍攝。

直到回家後，卡特查看當時的影片，意外發現驚人一幕，只見樹木和岩石後面，似乎站了一個人，正在窺視卡特與朋友的行動，由於當時天色昏暗，因此他們都未發現，而兩人看完影片後，都不禁感到害怕，他們也將影片分享至抖音（TikTok），表示「我和我朋友兩人去露營，看影片時發現這個......我從未感覺如此不安」。

網友在拍周圍環境時，發現岩石後似乎站了一個人，正在窺視著他們。(圖翻攝自抖音/carterbooth)

影片曝光後，累積440萬觀看次數，網友紛紛表示「當我按下暫停時，那個身影真的嚇到我了」、「可能是沒被邀請來的朋友」、「會不會只是樹木或岩石，因為當時天色很暗，使它們看起來很像人影」，但也有人質疑影片的真實性，認為鏡頭拍攝的相當模糊，或許就是為了不讓人看清楚，但卡特之後並未再多做回應。