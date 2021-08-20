經濟不景氣，買房動輒千萬起跳，千萬不可不慎！日前就有一位網友透露，建商建議他可在頂樓戶外加鋪拋光石英磚，並解釋「比較好且比較貴，算是升級」，讓他相當納悶，「這樣真的有升級到嗎？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO日前在臉書社團《買房知識家（A你的Q）》PO文問道「頂樓戶外貼拋光石英磚會很奇怪嗎？」並指出建商掛保證，強調「拋光石英磚比較不吸水，比較好。但比較貴，算是升級。缺點就是比較滑，上去要小心。」這讓第一次聽到這種說法的原PO相當納悶，「請問大家真的有升級到嗎？除了比較滑還有其它缺點嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「基本上下雨很滑，超級滑！只要燒過的磁磚，基本上吸水率都超級低」、「下雨你就知道，會摔死」、「不是防水沒做好，就是剩料，建商不會這麼佛心的，之後熱脹冷縮也易裂」。

不過也有網友出言緩頰，「有可能建商會在頂樓加蓋鐵皮屋，這個空間當作室內空間，所以才會貼亮面地磚」、「建商給你的褔利，算違建，快施作成室內，自己知道就好」。

一名內行人則建議不要在頂樓貼磁磚或是隔熱磚之類的建材，因為磁磚長年日曬會翻起，一旦樓板龜裂漏水，加鋪的磁磚會造成維修困擾。