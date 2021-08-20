許多人因為求學或是就職等原因，離鄉背井在外地租屋過活，美國一名男子日前就透露，突然收到前房東寄來的支票，仔細一看竟然高達2500美元（約新台幣70000元），原來是房東為了感謝當年男子繳納的房租，讓他得以償還房貸，因此想將此次賣房子的獲利，回饋給過去的房客們，消息一出羨煞不少網友。

家住美國麻薩諸塞州的羅納格（Chris Ronarge）日前在臉書PO文透露，近日收到前房東寄來的一張2500美元支票以及一封信件，內容提到房東轉賣掉先前曾租給他的舊房，而且獲利比原先預想的還要高出許多。

該房東表示，想到當年也是靠著房客所付出的房租幫忙分攤房貸，於是便依據羅納格當時所繳納的房租總和，再加上40％的利潤，計算出2500美元的分紅數字，房東甚至在信上寫道「雖然金額不多，但這是屬於你的！這是一間很棒的房子，我很高興能與你分享」。

面對突如其來的驚喜，羅納格感動直呼「那棟房屋是我離婚後，第一次自己找到的租屋，讓我有家的感覺，一切都很美好，沒想到現在還能得到這筆錢…」為了響應房東的善舉，他也決定捐出2000美元（約合新台幣55000元）做善事。

羅納格的貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「房東真是好人」、「善的循環」、「從沒聽說這種事！真美好、真善良」、「無論是房東還是你，你們做的舉動都很棒」、「我感動得哭了」。