美國愛達荷州一名狗飼主，日前從收容所領養了一隻幼貓回家，起初擔心愛犬會與貓不合，還可能仗著自己體型大，而做出欺負幼貓的舉動，當愛犬一看到小貓後，牠便不斷動手想觸碰對方，進一步了解才知道，牠似乎是想表達自己的友好，讓主人看了直呼好溫馨。

根據《每日郵報》報導，愛達荷州一名25歲主人凱特（Katie Squibb），養了一隻黃金獵犬Lucy，日前她從收容所領養了一隻4周大的幼貓Joey，當下她非常擔心貓狗出現不合的狀況，愛犬一開始可能無法接受新室友，或是對小貓做出攻擊的舉動，導致雙方難以和平相處。

凱特便嘗試讓愛犬與幼貓認識，並錄下牠們初次見面的過程，只見幼貓Joey坐在地毯上，Lucy則不斷在四周徘徊，似乎對幼貓非常戒備，還對牠「動手」，好像想攻撃Joey，但Lucy都沒有真的碰到對方，牠似乎是想表達自己的友善，不斷嘗試釋出善意，不過幼貓則是一臉茫然的看著對方。

儘管最終貓狗沒有進一步關係，但牠們看起來並不排斥對方，而凱特原以為牠們要過好幾天才會成為朋友，豈料隔天幼貓就主動靠近Lucy，甚至會窩在對方的旁邊，彷彿把Lucy當成自己的媽媽，這一幕讓凱特看了非常感動，她也將影片分享至抖音，累積1460萬觀看次數。

凱特之後還貼出Joey攀爬的影片，只見Joey當時想趴在Lucy的身上，無奈牠的腳太短，根本爬不上去，Lucy發現後就用鼻子將Joey頂上去，讓小貓順利趴在自己的身上，此過程也融化不少網友。許多人表示，「愛情來得太快了」、「跨物種的友誼，真的很奇妙」、「這隻狗也太暖了吧！好像把小貓當成自己的孩子了」。