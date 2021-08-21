美國一名護理師因工作壓力大，意外激發她在性方面的愛好，起初她只是在社群平台上分享性感美照，之後她更直接辭職，轉職做情色女優，她的月收從原本的6000多美元暴漲至20萬美元，而她的丈夫對此不僅不介意，甚至還相當支持。

根據《紐約郵報》報導，波士頓一名37歲加護病房（ICU）的護理師艾莉（Allie Rae），在新冠疫情爆發期間擔任前線工作，工作時數經常長達14小時，豈料龐大壓力竟激發她的性愛好，起初她只是在IG分享性感比基尼美照，沒想到意外獲得迴響，於是她又再付費訂閱平台「OnlyFans」註冊自己的帳號，兼職做情色女優。

艾莉透露，在醫院工作的月薪僅6000至7000美元（約新台幣16萬至19萬），不過兼職女優後，1個半月就賺進8000美元（約新台幣22萬），也是她始料未及的。起初她並沒有打算辭去護理師一職，且為了減少麻煩，她也未在網路上透露自己的工作地點及真實姓名，但去年底有同事偶然發現她的作品，並付費訂閱她的帳號，還截圖影片傳給醫院管理人員看。

艾莉表示，「被同事在背後議論紛紛，真的很難繼續工作」，醫院高層對此也下最後通牒，要求她做出選擇，辭去護理師工作或不再經營OnlyFans，最終她決定結束10年的護理師生涯，專職做情色女優，由於她的資歷很深，過去也培訓了不少新護理師，因此還是有同事支持她的做法，甚至向她請教如何建立自己的帳號。

而艾莉專職做女優後，月收入漸漸暴漲至20萬美元（約新台幣560萬），不過她也強調，這一份工作並不簡單，她投入工作的時間甚至比做護理師時還長，而且與伴侶進行溝通很重要，所幸她的丈夫並不排斥這一行，甚至還很支持她，兩人的感情依舊非常好，艾莉則較擔心她2個孩子17、18歲的孩子無法接受，因此也先給他們做好心理建設。

儘管艾莉賺得非常多，但她並沒有因此變得揮霍，而是妥善運用自己賺來的錢，償還學貸、投資房產，並表示「我是一個受過教育的女人，一個妻子、一個母親，我對我的丈夫依舊非常忠誠，而且我是一個非常好的媽媽，這些是網友在OnlyFans看不到的」。