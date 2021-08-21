夏季高溫炎熱，不少人免不了一杯冰飲在手，不過日前卻有一名女網友透露，打開冰箱赫然發現製冰盒內的冰塊「長出了尖刺」，讓她十分錯愕，貼文一出隨即掀起熱議，更釣出神人解答。

原PO日前在《Dcard》PO文透露，一早起床後打算泡杯冰咖啡提神，不過當她拉開製冰盒卻赫然發現裡頭有一顆長相奇特的冰塊，仔細一看這格冰塊的表面並非呈現水平狀態，而是突起一根長長的尖刺，讓她看了驚呼連連，不禁打趣笑說「這孩子怎麼長得跟別人不一樣？是在告訴我性別嗎？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「好酷喔我都沒看過！」、「我也是第一次看到這麼酷的冰塊」、「放再久一點就會變鐘乳石」。

事實上這類尖端朝上的冰塊，因為形狀近似於倒置的冰柱，又叫做「冰釘」，而冰塊之所以會長刺，是因為水結冰時先由接觸到冷空氣的頂層表面開始結凍，當中間的水無處可去就會被迫透過孔洞向上噴出，形成一道煙囪狀結構的中空冰刺。

《跟著鄭大師玩科學》網站也指出這是「穗冰現象」，可以經由使用加熱至沸騰的蒸餾水或是逆滲透水，倒入邊緣垂直的容器製冰，這樣一來效果會比製冰盒好一些，因為後者V型的器壁受壓時容易將冰塊推擠向上升起，造成壓力宣洩至下方尚未結冰的底部。

若是手邊僅有製冰盒，不防將製冰盒底部墊高，使底部的水有效接觸到冷空氣也能結冰，如此即能強迫受壓水往上竄。