美國一名女子3年前在路邊發現了一隻受傷的小浣熊，趕緊向野生動物機構求助，豈料需救援的動物數量太多，無法派人前來協助，小浣熊只能面臨死亡的命運，而女子並不打算放棄，將牠帶回家照顧，奇蹟的救回小浣熊，而牠似乎對這份恩情銘記在心，就算返回野外生活，這3年來仍會每天回來探望恩人。

根據《Boredpanda》報導，羅賓遜（Nikki Robinson）3年前在路邊，發現了一隻僅4周大的小浣熊，身體嚴重脫水且處於飢餓狀態，在野外難以生存，因此羅賓遜便聯絡野生動物機構，豈料由於當時需救援的動物數量太多，根本無法派人協助，甚至表示他們所能提供的，就是帶小浣熊至獸醫院安樂死，或是放回大野外順其自然。

羅賓遜不捨小浣熊因此喪命，想到母親琳達（Linda）有飼養過浣熊的經驗，便決定將牠帶回家，並替小浣熊取名為「Little Hands」，琳達接手照顧後，把小浣熊當成嬰兒一樣照料，2個半月後Little Hands身體狀況已完全康復，牠起初對人類非常害怕，最後與羅賓遜一家成為好朋友，之後他們也將Little Hands放回野外。

但有趣的是，Little Hands回歸大自然後，沒多久牠就會跑回羅賓遜的家，而琳達見到牠回來，也會準備食物給牠吃，之後琳達經常坐在門外的鞦韆上等Little Hands回家，也成為她最快樂的時刻，只要天氣好Little Hands就會出現，甚至會跑到琳達的身邊，坐在她的腿上討拍拍，最喜歡琳達撫摸牠的背部與下巴。

琳達表示，他們過去經常拯救受難的動物，目前已救過15隻浣熊，等到牠們康復後，就會放回野外，有些浣熊也會回他們家吃飯，但通常會保持一定的距離，唯有Little Hands最特別，與他們的關係特別親密，透露「我猜Little Hands認為這裡是牠的家，牠知道回來不只有飯吃，還能得到溫暖」，未來他們也希望，可以開設一間野生動物康復中心，拯救更多需要幫助的動物。