台中一款辣椒醬名氣享譽全台，無論是早餐店的水煎包、蘿蔔糕、肉粽、炒麵等餐點，都能看見它的身影，味道十分百搭。對此就有一名外地網友好奇嚐鮮，卻忍不住抱怨根本名不符實，貼文一出惹怒不少台中人，更有內行人曝光背後成名主因。

原PO日前在臉書社團《爆怨2公社》PO文透露，早有耳聞台中知名辣椒醬的評價很高，剛好自己喜歡的辣椒醬吃完，便順手買了一瓶嚐鮮，沒想到吃了後才發現，明明是辣椒醬卻一點也不辣，反而還帶甜味，讓他錯愕直呼「是我買錯，還是它本來就這樣？」

貼文一出隨即掀起網友共鳴，紛紛留言回應「坦白說我個人不愛，我喜歡偏辣一點的」、「不懂＋1，甜甜的很奇怪」、「這個只適用於台中」、「它本來就是好吃的甜辣醬」。

不過也有不少台中人出言捍衛經典神醬，直言「不辣帶甜」才是它穩居台中醬料龍頭的主因，「太辣反而不受青睞，因為不是人人能接受大辣，這種輕甜辣最適合各種小吃美食，不然如何在台中風行數十年成為醬料龍頭」、「就是因為不太辣，小到小孩，老到90歲都能吃才是厲害啊」。