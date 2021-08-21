啃老的狀況在日本相當嚴重，因此類似案例曝光時，總會引起關注。日前有網友在推特貼出一段影片，指一名48歲男子長期待在家當啃老族，讓他的母親非常頭痛，儘管曾嚴厲指責兒子出去工作，但對方卻是用哭鬧的方式拒絕，宛如一個巨嬰，該段馬上引起關注，但影片結尾曝光後，不少人驚覺自己被騙了。

日本網友@reosira9999在推特貼出疑似是實境秀的片段，只見一名48歲的男子，長期待在家不願工作，讓母親非常擔心，嚴厲指責兒子不工作的行為，但男子當下竟開始大鬧，情緒看似非常不穩定，一邊哭鬧一邊喊著「為什麼（一定要工作）」等話，讓社福機構的工作人員看了非常傷腦筋，誇張行徑引發討論，累積24萬觀看次數。

翻查資料後得知，此片段擷取自YouTuber「ウマヅラのお茶の間」在2019年上傳的影片，片名為「48歳引きこもり自称YouTuberの初アルバイトに密着」（密切跟拍自稱是YouTuber的48歲啃老族首次打工記），影片中紀錄啃老男子竟長達3個月未盥洗，母親忍受不了而向社福機構求救，而男子在社工的幫助下，在居酒屋順利找到工作。

網友看到結局後，都感到非常感動，不過結尾卻讓眾人傻眼，原來這並非實境秀，而是YouTube頻道「ウマヅラビデオ」替求職軟體拍攝的廣告，他們以模仿實境秀的拍法來介紹求職軟體，內容全屬虛構，反轉真相讓不少人看傻，不過也成功吸引觀眾注意，而近日又因網友上傳的片段，再次引發討論。