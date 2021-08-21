日本一名網友日前至漁港拍攝美景，豈料期間驚覺腳被纏住，他低下頭查看才發現，自己被一隻幼貓抱住腿，貓的表情看起來非常霸道，似乎是在要求對方帶牠回家，最終網友於心不忍便收編牠，他也將此是分享至推特，許多人笑著說「自己的主人自己找！」。

日本一名網友@tsumugi20210724上個月至漁港附近拍夕陽，期間發現腳被纏住，還聽到喵喵叫聲，他低頭一下才驚覺，有一隻幼貓竟抱住他的小腿，不斷的喊叫，似乎是餓了很久，而他擔心幼貓若留在原地恐喪命，因此便將牠帶回家。

@tsumugi20210724擔心幼貓可能有人飼養，因走失才會出現在漁港，便通報當地收容中心尋找失主，還在網路分享小貓的照片，但經過好幾天，都沒有人來與幼貓相認，最終他也決定收編這隻小貓，並取名為「Tsumugi（つむぎ）」，帶貓至醫院檢查時，得知牠的品種為暹羅貓，僅2至3個月大。

而Tsumugi在外流浪時，因不斷喊叫而傷到聲帶，所幸經過幾週的照顧後，Tsumugi不僅恢復健康，體重也從原先的800公克，增重至1公斤多，而@tsumugi20210724還有飼養其它貓，Tsumugi會跟成年貓一起待在房間裡玩，很快就適應新家。此事被分享至推特，獲得6.9萬人按讚，不少人表示「會自己找主人的貓」、「你是被選中的鏟屎官，認命吧！」、「求收編的臉好霸道」。