不少人相當注重環境清潔，每隔一段時間就會在家中進行大掃除，然而貼身的寢具用品卻經常被人遺忘。美國一名男子長達5年的時間沒清洗枕頭，不僅顏色泛黃還飄出異味，他的妻子實在忍受不了，拿去泡水清洗，沒想到24小時後，原本清澈見底的水竟被染成灰黑色的汙水，讓眾人都驚訝不已。

美國人妻萊西（Lexi）本月初在TikTok分享了一段影片，指出老公因為平常工作忙碌，回到家幾乎都是倒頭就睡，而且還很喜歡在床上吃零食，把屑屑掉得到處都是，再加上他沒有固定清潔枕頭的習慣，導致原本潔白的枕頭經過5年的「摧殘」以後已經變成深褐色，甚至還發出刺鼻的異味，萊西實在無法繼續忍受，因此決定動手幫忙清洗。

從影片中可以看到，萊西先把2個髒枕頭丟進熱水中，之後再加入清潔液、去污粉以及芳香劑等物品，浸泡了24小時以後，原本清澈的水早已變成驚人的灰黑色，把汙水排掉以後，浴缸底部還殘留著大片不明的黑色碎屑，不過萊西的清潔方法確實很有效果，2個髒枕頭用洗衣機清洗晾乾後，果真變回乾淨的白色。

影片曝光後許多網友都備受震驚，截至目前為止觀看次數已經突破4200萬，大家紛紛留言：「我還以為這2個枕頭本來就是棕色的」、「為什麼不直接丟掉買新的就好了？」、「這2個枕頭是經歷過什麼戰爭嗎？」、「他的枕頭裡肯定發展出一個生態系統了…」、「你為何不把這古董枕頭捐贈到博物館？」。