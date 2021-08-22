近日美國一處住家的院子遭到棕熊入侵，屋主所飼養的黃金獵犬發現有「不速之客」上門後，立刻挺身而出，用肉身和棕熊對峙，還不斷朝著牠吠叫，最終成功將棕熊嚇跑，順利守護家園。

根據《People.com》報導，美國男子加藍寧（Nicholas Galanin）居住在阿拉斯加州矽地卡（Sitka），本月15日晚間11點30分左右，一隻棕熊闖入加藍寧家中的院子，他所飼養的愛犬「漂亮（Pretty）」發現有不速之客入侵，立刻探出頭查看狀況，隨後開始兇猛地朝著棕熊吠叫。

然而這隻棕熊並沒有因此感到害怕，反而持續緩緩地朝「漂亮」的方向前進，「漂亮」見狀先是向後閃避了幾步，但仍不斷地朝著棕熊吠叫，試圖藉此威嚇牠趕快離開現場，不過棕熊還是沒有退縮，甚至大膽地和「漂亮」近距離接觸，兩者鼻尖相碰的一瞬間，「漂亮」又突然開始大叫，嚇得棕熊向後退了一步，呆愣在原地一陣子後才決定撤退。

事後加藍寧將這段監視器畫面分享到臉書上，並笑說「漂亮」現在應該改名為「傳奇」了，許多網友也覺得「漂亮」的行為十分英勇，紛紛留言：「天哪！這太瘋狂了，真是隻好狗狗」、「勇敢的黃金獵犬」；但也有人認為飼主不該放任愛犬獨自在室外休息，「阿拉斯加到處都是熊，愛牠就該把牠放到安全的地方！」、「你的狗很幸運，但最好還是把牠帶回屋子裡」。

據報導稱，矽特卡因為地理位置偏遠，人口僅有9000人，但阿拉斯加漁獵局估算，該地周邊約有1500隻的阿拉斯加棕熊（Alaskan Coastal Brown Bears），加藍寧接受採訪時也說：「我們這邊有很多熊，但我從沒和牠們這麼近距離接觸過」。