有時候貓咪、狗狗就像小孩子一樣，有自己的脾氣與習性，只要熟悉後就能與家人好好相處，但有些習慣卻會讓主人相當頭痛。國外一名網友日前分享家中狗狗的特殊癖好，並拍攝成影片，意外吸引網友們注意。

一名Tiktok帳號為「@teebsreads」的女網友塔拉貝絲（Tara Beth），自從家中飼養了德國牧羊犬「海蒂」（Heidi）之後，便經常在網路上分享海蒂私下的生活，吸引不少同樣飼養德國牧羊犬的同好追蹤。

近日塔拉貝絲再度更新影片，並公開海蒂特殊的怪癖，只見影片中海蒂剛與塔拉貝絲一同散步回家，但嘴巴的形狀看起來相當怪異，塔拉貝絲便將牠抓來，扳開嘴巴看看到底含了什麼東西，沒想到抖了幾下竟掉出3顆石頭；當塔拉貝絲準備關鏡頭時，海蒂又趁她不注意偷偷將掉在地上的石頭咬走1顆，讓塔拉貝絲相當傻眼，忍不住崩潰大叫。

原來，海蒂這個奇特的嗜好已維持了一段時間，只要每次出門都會偷偷帶幾顆石頭回家，而且牠還會小心翼翼的守護在石頭的身邊，三不五時聞它、舔它，卻不會把石頭吃下去，熱愛的程度讓塔拉貝絲相當不解，而且隨著牠蒐集的石頭越來越多也讓塔拉貝絲相當傷腦筋，因此塔拉貝絲在貼文中無奈表示「我都叫牠地質學家」。

許多同樣飼養德國牧羊犬的網友看到影片後，也紛紛留言「妳不懂，這些都是我的戰利品」、「我家的狗也只愛石頭不愛玩具」、「石頭上有什麼特殊的味道嗎？我家的狗也這樣」、「原來不是只有我崩潰」、「我家的門口有一堆狗狗的石頭戰利品，丟掉還生氣」，引發熱烈討論。