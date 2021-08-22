美國一處野生動物復原中心，2018年時曾接獲通報，並送來5隻尾巴被雜草糾纏在一塊的小松鼠，由於牠們的尾巴都被纏繞成死結，讓獸醫相當傷腦筋，所幸經過醫護人員的巧手幫忙下，5隻小松鼠順利離開彼此也逐漸恢復健康。而這段奇特的救難過程近日又被網友搜出來瘋傳，再度引發討論。

根據外國媒體的報導，美國民眾先前於某處發現一窩尾巴被緊緊纏繞在一起的5隻小松鼠，因不能移動奄奄一息，趕緊通報美國威斯康辛州人文協會野生動物復原中心（Wisconsin Humane Society）前往救援。

救護人員將5隻小松鼠送往醫療中心後，獸醫發現牠們疑似是遭到母松鼠用來築巢的樹枝及雜草纏繞住尾巴，加上牠們不斷掙扎，使尾巴被纏繞的越來越緊最後變成死結，獸醫只好趕緊將5隻小松鼠麻醉，再慢慢剪開牠們尾巴上的雜草，過程中還要避免剪到小松鼠的尾巴，所幸經過20分鐘的努力，順利將雜草、樹枝及5條小尾巴給解開，讓醫護人員鬆了一口氣，經過一天的時間，5隻小松鼠的雙眼就變得炯炯有神，身體也逐漸恢復活力。

復原中心負責人表示，尾巴對松鼠來說是相當重要的身體部位，除了可以幫助牠們從高處墜落時維持身體的平衡，也能幫助牠們跳躍，冬天還有禦寒的效果，甚至透過尾巴的擺動來與同伴們交流，但這5隻小松鼠因打結時尾巴的血流有些微受阻，為避免牠們的尾巴壞死才進行手術，待狀況穩定後就會將牠們送回家。