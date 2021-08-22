隨著直播及社群平台興起，不少網紅為了點閱都會想出不同花招來吸引網友的目光，不過也有人因此喪命。土耳其一名女網紅日前與表妹一同爬上鐵皮屋頂拍攝影片時，竟不慎踩破屋頂，從50公尺高空摔落地面，表妹當場被嚇到說不出話來。

根據外國媒體的綜合報導，來自土耳其伊斯坦堡伊森耶特區（Esenyurt）的23歲女子庫布拉朵康（Kubra Dogan），本月13日與表妹一同爬上自家的鐵皮屋頂拍攝TikTok影片，只見畫面中她們原本還開心的在屋頂上跑來跑去，並擺出各種姿勢拍照，但沒想到當表妹將鏡頭轉向自己，對著鏡頭說話時，後方突然傳出巨大的聲響，接著鏡頭就看到庫布拉朵康因不慎踩破某一塊屋頂塑膠片，瞬間從50公尺的高空摔落地面。

目睹這驚悚一瞬間的表妹被嚇到說不出話來，回過神才趕緊呼喚家人並通知警方及救護人員，當救護人員趕到現場時，庫布拉朵康已失去呼吸心跳，宣告不治身亡，讓家人相當錯愕。

網友看到新聞後則是紛紛留言「到底為什麼有人會為了拍片不要命」、「屋頂看起來就不是堅固的」、「特別爬上屋頂拍片真的太危險了」、「她的表妹應該再也不敢爬屋頂了」、「真的是恐怖一瞬間」、「我很想知道她們到底怎麼爬上去的」、「屋頂沒有任何防護措施還敢上去」。