現在有不少人會在家中裝設監視器和保全系統，確保小偷闖入時可以在第一時間收到通知，並留下錄影畫面做為證據。美國一名女子晚上外出工作時，突然收到家中保全系統傳來的通知，表示有入侵者進入屋內，她立刻報警處理，然而當警察穿著防彈衣趕到現場搜查時，卻發現那名入侵者的真實身分是一隻蟑螂。

根據《Inside Edition》報導，美國女子摩頓（Jordan Moreton）日前晚間外出工作時，突然收到家中保全系統傳來的通知，告訴她家裡有入侵者在臥室中移動的跡象，嚇得她立刻報警請求協助。警方接獲通報後，立刻派出幾名身穿防彈衣、攜帶手槍的警察到現場，然而進到屋內仔細搜查卻沒有發現任何可疑之處。

就在幾名警察感到一頭霧水的時候，其中一人看見了地板上的蟑螂，才驚覺原來這一切只是一場烏龍，警方透過摩頓家中的保全系統和她聯繫，開玩笑地說：「妳家的監視器有問題（Bug，有「程式錯誤」和「蟲子」2種意思）」，摩頓一開始還沒意會過來，不解地問：「什麼問題？」，警察才終於告訴她真相：「一隻蟑螂」。

摩頓聽到後立刻幽默地要警察幫她「把房子燒了」，隨後雙方都忍不住大笑起來。事後摩頓接受採訪透露，聽到真相的當下其實她非常尷尬，但她還是十分感謝這幾名警察的幫忙，讓她感到非常安全，並且能夠在第二天早上順利回家。