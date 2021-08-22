許多亞洲人在感冒或是筋骨損傷，都會靠著吃中藥調理，但如果沒有經過醫生的指示隨便吃，可能會發生無法挽回的悲劇。大陸一名大媽因手腕扭傷不便活動，隔壁鄰居便拿了一帖草藥給她服用，沒想到大媽吃完後竟感到身體不適，送醫後仍回天乏術，讓她兒子忍不住告上法院。

根據大陸媒體的綜合報導，來自浙江省的60多歲蔣姓大媽，去年4月手腕受傷後，即使看過中醫仍感覺不太舒服，隔壁的馬姓鄰居便在5月時，好心提供自己種植的藥草「土三七」，並表示此藥草可以去瘀、活血，治療跌打損傷十分有效，蔣大媽便開心收下。

一回家蔣大媽將鄰居送的「土三七」，與醫生開的中藥一同熬煮服下，之後身體就感覺越來越不舒服，腹部也逐漸腫大，但她卻持續服用藥草與中藥，直到7月才在兒子的陪同下送醫急救，但沒多久後蔣大媽就休克身亡。

蔣大媽的兒子認為，鄰居沒有告知藥性的副作用就讓母親服用，導致母親服用後引發「肝小靜脈閉塞症」，使她肝腹水、肝衰竭最後因消化道出血、失血性休克死亡，因此將鄰居一狀告上法院，向鄰居索賠71萬人民幣（約新台幣304萬），但鄰居卻感到十分委屈，認為自己只是好心幫她才提供，怎麼她的兒子卻恩將仇報。

法官最後認為，雖鄰居沒有醫學知識就將草藥隨意送人確實有問題，但大媽已是成年人卻還盲目的將草藥加進中藥中害死自己，因此只判處鄰居13萬人民幣（約新台幣56萬）當作賠償。