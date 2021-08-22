不少飼主等到毛小孩適齡後，都會帶牠們去進行結紮手術，除了可以預防潛在疾病以外，也能避免產生更多流浪動物的風險。外國一名飼主前陣子帶著德國牧羊犬到獸醫院結紮，回家路上牠竟開始鬧彆扭、不理飼主，還仰起頭發出淒慘的哀號聲，讓飼主感到哭笑不得。

這名女飼主婕德（Jade Alexandria Rega）上個月帶愛犬凱士（Cash）到獸醫院進行結紮手術，開車回家的路途中，凱士獨自在後座望著窗外，一臉悶悶不樂的樣子，婕德轉過頭詢問牠的狀況，但牠卻始終不願意回答，甚至連看都不願意看飼主一眼。

隨後婕德主動伸出手撫摸牠，想向牠示好，但凱士仍舊無動於衷，只是當鏡頭湊近牠的臉時，可以看到牠眼眶閃爍的淚光，這場結紮手術似乎讓牠受盡了委屈；不久後凱士還在車上仰起頭嚎叫，低沉沙啞的嗓音就像是在表達牠悲傷又憤怒的心情，超哀怨的表現讓婕德實在哭笑不得。

事後婕德將這段影片分享到TikTok上，不少網友都覺得相當搞笑，紛紛留言：「兄弟，我能感受到你的痛苦」、「狗：你們偷偷摸摸的帶我去結紮，甚至都沒有禮貌地問過我願不願意！」、「可憐的狗狗，牠的男子氣概被剪掉了」、「隔著螢幕都可以感覺到牠的悲傷」；但也有網友指出，其實凱士只是還沒有從麻醉中完全清醒，才會有這些過於情緒化的反應。