許多人早上起來除了要刷牙、洗臉、上廁所外，還得忙著做早餐，但應該沒有人會想到，一個不小心做早餐也可能會喪命。英國一名婦人早上起床後便走入廚房準備為家人做早餐，沒想到她的睡衣竟不慎勾到烤箱的把手，最後活活被吊死在烤箱旁。

根據外國媒體的綜合報導，來自英國蘭開夏郡（Lancashire）的52歲婦人潔基（Jackie Michelle Cottrill），今年1月的某天早起準備做早餐給住在一起的姪子吃時，因不慎跌倒使睡衣被烤箱門上的把手給勾住，加上她疑似在摔倒時遭到睡衣纏繞住頸部，經過不斷的掙扎，最後竟活活被勒死。她的姪子喬許（Josh Brocklebank）起床後，發現姑姑倒在烤箱旁一動也不動，走近一看才驚覺潔基已氣絕身亡，嚇得他趕緊報警。

潔基曾經是布拉克本（Blackburn）當地很受歡迎的酒保，但自從6年前中風過後，她的身體就出現肢體協調失衡等問題，因此警方初步研判她可能就是因為失去平衡所造成的意外。

法醫詹姆斯（Dr. James Adeley）接受採訪時也表示，從遺體中可以看出潔基可能因某些原因跌倒，之後睡衣就被烤箱門的手把給勾住，頸部受到壓迫造成窒息身亡，而宛如驚悚電影《絕命終結站》的場景，也讓他直呼從業20年來從沒看過這種離奇的案件。