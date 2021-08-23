日本一名網友前陣子收養了一隻流浪貓，牠很快就適應了新環境，和網友相處得十分融洽，然而網友卻發現，貓咪一開始吃飯胃口非常好，每次一倒飼料就會迅速吃完，不過最近似乎越吃越少，讓他非常擔心，急忙帶著貓咪到獸醫院檢查，但醫生卻要他不用擔心，因為貓咪只是知道自己每天都有飯吃，才安心下來、恢復正常的食量。

こねこがあまりご飯を食べなくなったので慌てて半休取って動物病院に駆け込んだら「元々必死に食べてただけで今が適正です。野良の時と違って、毎日きちんとご飯が出てくるって理解して安心したんでしょうね」って言われて、家に帰ってこねこがご飯食べる姿見て泣いてしまった — はみー (@ribero_hamiy) August 17 2021

這名飼主「@ribero_hamiy」不久前收養了一隻流浪小貓，活潑的牠很快就適應新環境，不但快樂地在新家每個角落玩耍，也和飼主相處得十分融洽，不過近日飼主發現，小貓剛被接回家時胃口非常好，只要一倒飼料牠就會迅速把碗裡的食物都吃光光，但這陣子牠卻越吃越少，有點食慾不振的樣子，讓飼主非常擔心，急忙帶愛貓到動物醫院。

獸醫檢查後要飼主不用太緊張，因為小貓一開始只是拚了命地吃東西，現在這種食量才是正常的，「牠知道現在已經和以前當流浪貓的生活不一樣了，每天都可以有飯吃，所以安心下來了」，飼主聽完以後非常感動，回家再看到小貓吃飯的樣子忍不住眼眶泛淚，並向牠承諾：「我一定會讓你開心，讓你過上幸福、沒有飢餓的人生！」。

推文曝光後不少網友都覺得十分暖心，紛紛留言：「太棒了，希望毛孩子都有溫暖的家」、「看完也忍不住哭了…」、「小貓能被你這麼好的人收養，真的太棒了！」、「之前收養過一隻很瘦的貓咪，剛開始牠會搶其他貓的飼料，現在就不會這樣了」、「我家狗也是流浪狗，每次吃飯都要留一半下次吃。後來獸醫說這樣吃太少、體重不達標，現在飼料都放超多，體重才慢慢達標」。