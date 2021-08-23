日本一名網友前陣子收養了一隻流浪貓，牠很快就適應了新環境，和網友相處得十分融洽，然而網友卻發現，貓咪一開始吃飯胃口非常好，每次一倒飼料就會迅速吃完，不過最近似乎越吃越少，讓他非常擔心，急忙帶著貓咪到獸醫院檢查，但醫生卻要他不用擔心，因為貓咪只是知道自己每天都有飯吃，才安心下來、恢復正常的食量。
這名飼主「@ribero_hamiy」不久前收養了一隻流浪小貓，活潑的牠很快就適應新環境，不但快樂地在新家每個角落玩耍，也和飼主相處得十分融洽，不過近日飼主發現，小貓剛被接回家時胃口非常好，只要一倒飼料牠就會迅速把碗裡的食物都吃光光，但這陣子牠卻越吃越少，有點食慾不振的樣子，讓飼主非常擔心，急忙帶愛貓到動物醫院。
獸醫檢查後要飼主不用太緊張，因為小貓一開始只是拚了命地吃東西，現在這種食量才是正常的，「牠知道現在已經和以前當流浪貓的生活不一樣了，每天都可以有飯吃，所以安心下來了」，飼主聽完以後非常感動，回家再看到小貓吃飯的樣子忍不住眼眶泛淚，並向牠承諾：「我一定會讓你開心，讓你過上幸福、沒有飢餓的人生！」。
推文曝光後不少網友都覺得十分暖心，紛紛留言：「太棒了，希望毛孩子都有溫暖的家」、「看完也忍不住哭了…」、「小貓能被你這麼好的人收養，真的太棒了！」、「之前收養過一隻很瘦的貓咪，剛開始牠會搶其他貓的飼料，現在就不會這樣了」、「我家狗也是流浪狗，每次吃飯都要留一半下次吃。後來獸醫說這樣吃太少、體重不達標，現在飼料都放超多，體重才慢慢達標」。
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