許多結婚後的男子都會將薪水交給老婆管理，若是偷藏私房錢被發現，通常下場都不是跪算盤這麼簡單。泰國一名男子日前在家中的木製牆壁夾層中偷塞私房錢，沒想到竟被老婆發現，他只好拿刀乖乖把錢挖出來，而這一幕也被一旁的老婆全程記錄下來。

TikTok帳號為「＠aom012530」的泰國男子，先前為了能將私房錢藏好不被老婆發現，便將手邊剩餘的紙鈔通通塞入木製牆壁的夾層中，以為這樣能神不知鬼不覺。不料，最後還是被眼尖的老婆發現，逼得他只好乖乖拿出刀子破壞木製牆，將夾層中的鈔票通通挖出來，而老婆則是在一旁拿著手機錄影，並監視他的一舉一動。

影片中，只見男子拿著刀子不斷從夾層中掏出20至500元不等的泰銖鈔票，全部挖出來後總計約有3萬泰銖（約新台幣2.5萬）讓老婆相當傻眼，但男子最後也只能將所有私房錢通通「上繳」。

影片公開後也吸引超過18萬人觀看轉發，網友紛紛留言「可以教我怎麼把錢塞進去的嗎？」、「塞在這裡還被發現，老婆的眼力實在太厲害了」、「不得不佩服妻子的火眼金睛」。

事後，他解釋家裡的牆壁都是普通的木製門板，中間都會有小小的細縫，他才能將紙鈔慢慢塞進去。另外，他也強調自己不是故意要藏私房錢，而是想要逼自己儲蓄，發現這面牆將錢丟進去後不容易取出，才會往牆裡塞錢，只是沒想到存了6、7個月的錢，最後還是回到老婆手裡，讓他相當無奈。