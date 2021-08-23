現代不少夫妻都會簽「婚前協議」，以保障婚後的相關權益。外國一名女子和交往6年的男友已經論及婚嫁，雙方討論決定不簽婚前協議，然而準婆婆得知此事後相當不滿，強迫女子一定要簽，更酸她是「貪圖未婚夫錢財的拜金女」，女子忍無可忍只好曝光自己薪水比未婚夫更高的事實，讓準婆婆當場尷尬閉嘴。

這名32歲的女網友日前在《Reddit》上發文，指出自己和38歲的未婚夫已經交往6年，並在2年前訂婚，這段期間他們一起討論了對於未來生活的共識，包含孩子、金錢、宗教等，此外女子還提出不要簽婚前協議，「我不是說婚前協議沒用，我只是認為如果你在婚前就開始做離婚準備，那你嫁的人可能不是對的人」，未婚夫也欣然接受。

然而準婆婆知情以後卻無法接受，一直逼迫女子簽婚前協議，不管兩人怎麼解釋和拒絕都沒有用；某天女子到未婚夫家和他的家人們共進晚餐，準婆婆竟拿出由律師起草的婚前協議要她簽名，甚至還批評她是個「拜金女」，當下沒有任何人出面幫她講話，連未婚夫都袖手旁觀。

女子一時氣不過，跳出來替自己辯護，「這裡根本沒有金可以拜」，未婚夫念醫學院第二年就休學，而她是個醫學博士，賺的薪水是未婚夫的4倍，她也還清就學貸款，有自己的房子和積蓄，未來從父母那邊繼承的財產，也會比家裡有6個兄弟姊妹的未婚夫還多。

聽完這一番話以後，準婆婆尷尬地閉上嘴巴，而未婚夫的妹妹則笑說：「要是說到拜金，我哥還比較有可能吧」，沒想到未婚夫卻因此被激怒，女子並不認為自己有說錯什麼話，但未婚夫卻覺得她是個混蛋，明明有更好的處理方式，卻偏偏要讓他在家人面前難堪，他的兄弟甚至把他的聯絡人姓名改成「拜金男」嘲笑。

文章曝光後吸引超過2000人留言，大部分的人都認為女子並沒有做錯，準婆婆逼迫她簽婚前協議才是一切問題的來源，並稱男方都快40歲了卻還是被媽媽牽著鼻子走，根本就是「媽寶」，建議女子最好考慮是否要分手，否則未來很可能還會有類似狀況發生。