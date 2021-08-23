蛇可以吞下比自己體型大好幾倍的生物，不過肚子的容量還是有極限，若是太過貪心很可能就會「破肚而亡」。泰國一名村民習慣將飼養的牛隻帶到水庫附近放養，日前牠發現其中一隻小牛不見蹤影，於是到水庫周遭尋找，沒想到竟在草叢中看見一隻肚子破裂而死的巨蟒，仔細一看牠的腹部竟藏著村民所養的牛隻。

綜合泰媒報導，這起事件發生在彭世洛府差德拉甘縣（Chat Trakan）的某處村莊，當地一名村民飼養了許多牛隻，平時習慣讓牠們在自然保護區水庫旁的草地上放牧。然而本月21日，這名村民發現一隻4歲的小牛已經失蹤好幾天，於是到水庫附近尋找牠的身影，沒想到卻在草叢中看見一條長約4公尺的巨蟒。

這條蟒蛇的體型異常巨大，腹部已經裂開，村民湊近一看才驚覺，巨蟒肚子裡竟藏著他家失蹤的小牛屍體，推測這條蟒蛇應該是先將小牛給勒死，接著慢慢將牠吞下肚，然而小牛的屍體在蟒蛇的肚子裡開始發脹，最後直接把腹部撐破，才導致蟒蛇死亡。

消息傳出後在當地引起極大的轟動，不少村民來到現場朝聖，看到蟒蛇悽慘的死法都感到震撼不已，紛紛拍照、錄影並上傳到社群平台，許多網友見到照片後，忍不住感嘆動物和人類十分相似，都會因為「貪婪」而死，還有人表示這可能是迄今為止，在自然保護區中見過體型最巨大的蛇。