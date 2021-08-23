全球受到新冠肺炎疫情的影響，許多學校或是跨國會議都得改由線上進行，也使「視訊意外」不斷傳出。雅買加的教師協會日前進行視訊會議時，一名高中男老師疑似忘記自己開著鏡頭，竟當著大家的面與女伴脫光衣服，在床上開心啪啪進行「線上活春宮」，讓與會的同事全看傻眼。

根據外國媒體的綜合報導，牙買加教師協會（Jamaica Teachers' Association）於近日召開線上視訊年會，當一名女性演說者正在發表教育者的重要性時，一名高中男老師馬文葛雷厄姆（Marvene Graham）的視訊畫面中，竟出現一名全裸女性，為同樣全裸躺在床上的馬文進行「吞吐服務」，接著兩人開始交疊，動作也越來越大膽、激情，在鏡頭前上演活春宮。

但剛開始並沒有太多人發現，直到其中一名與會者忍不住大喊「正在錄影喔」，眾人才驚覺不對勁，馬文與女伴也是隔了好一段時間才發現自己啪啪的過程全被拍，趕緊起身關掉視訊鏡頭，而這離譜的過程，也被人拍了下來分享至網路上瘋傳。

網友紛紛留言「怎麼這麼多人喜歡在視訊時做這檔事」、「開會就不能好好開會嗎？」、「我是他女伴肯定很想挖洞跳進去」、「太尷尬了之後要怎麼回學校上班」、「看起來這名男老師過得很爽」，意外造成話題。