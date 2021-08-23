比利時一名女子日前宣稱，自己與當地動物園中的一隻38歲黑猩猩相戀，而且過去4年她為了與心愛的猩猩見面，每周都會特別前往動物園與牠約會獻吻，沒想到這段「跨物種戀情」被發現後，卻被園方極力反對，阻止他們相見，讓女子心碎不已。

根據外國媒體的綜合報導，一名來自比利時的50多歲女子愛迪蒂默曼斯（Adie Timmermans），先前曾向媒體透露，自從在安特衛普動物園（Antwerp Zoo）見到38歲的黑猩猩奇塔（Chita）後便愛上對方，這4年來每個禮拜都會特別前往動物園與奇塔約會，並隔著柵欄向牠獻吻、揮手展現愛意，這段「人獸戀」也因此轟動當地媒體，吸引不少人熱烈討論。

但自從園方知道後，便禁止愛迪蒂默曼斯與奇塔親近，讓愛迪蒂默曼斯相當心碎。園方解釋，奇塔原本就是由人類飼養，長大後才被送進動物園，讓牠無法適應與同類相處，也曾多次發生牠遭同類攻擊的事件，所以若是讓奇塔與人類太過親近，會再次影響到牠在同類中的社會地位，因為對於動物來說，過度關注人的動物不會受到同類的尊重，因此園方希望奇塔還是盡量融入黑猩猩族群中比較適當。

對此，愛迪蒂默曼斯依然無法理解動物園的做法，她認為奇塔從小就與人在一起，而且現在已經38歲，壽命也只到40歲，行為模式都很難被改變，園方卻阻止他們繼續見面，實在太殘忍。